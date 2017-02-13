Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

En son gece kulübünde eğlenirken çekilen görüntüleri ortaya çıkan Hanife'nin bir süredir programa katılmaması dikkatlerden kaçmamıştı.

"YOKUM BUNDAN SONRA"

Sosyal medya hesabından bu konuyla ilgili açıklama yapan gelin adayı Hanife programda ki geleceğiyle ilgili şunları söyledi: ''Artık İzmir'de ailemle birlikteyim. Soru sorup durmayın yokum bundan sonra, ilk kez yapmıyorum bu açıklamayı ama bu kez son. Telefon numaramı değiştirdim iş birliği yaptığım firmalar bana dm'den ulaşabilirler.''

NE YAPACAĞI MERAK KONUSU

Sosyal medyada yaptığı bu açıklamaların ardından fenomen gelin adayının tekrar programa katılıp katılmayacağı merak konusu oldu.