Sosyal anket platformu www.poltio.com, kullanıcıları tarafından sorulan ve toplam 87.822 defa cevaplanan soruları analiz ederek Türkiye’nin dizilere bakışını inceledi. “2017 dizilerinden hangisi başarılı olur” sorusuna verilen 3680 oyun %27’sini alan “Ölene Kadar” 2017’de başarılı olmaya en büyük aday. Bunu, %23’le “Bu Şehir Arkandan Gelecek” ve %15 oyla “Savaşçı” takip ediyor. 11.248 oyun kullanıldığı “2016 yılının en iyi yerli dizisi” anketinde ise “Vatanım Sensin” %26 oy alarak en iyi dizi seçilirken %20 oy alan “İçerde” ve %18 oy alan “Cesur ve Güzel” 2. ve 3. sıraya yerleşti. En yakıştırılan çift 2.695 oyun %70’ini alan Burçin Terzioğlu - İlker Kaleli çifti olurken, %28 oyla Burak Özçivit - Fahriye Evcen çifti ise en yakıştırılan ikinci çift oldu. “Ekranlara veda etmiş en güzel diziyi” oylayan 27.697 Poltio kullanıcısının %19’u Avrupa Yakası dedi. Bunu %17 ile Behzat Ç, %15 ile Aşk-ı Memnu seyretti. Avrupa Yakası aynı zamanda 1.761 kişiden %13’ünün verdiği oyla “tekrar yayınlansa kesin izlerim” denilen dizilerin de başında geldi. Bunu %12 ile Leylâ ve Mecnun, aldığı %9’luk oyla Kardeş Payı izledi.
En sinsi karakter: Ferhunde!