Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sosyal anket platformu www.poltio.com, kullanıcıları tarafından sorulan ve toplam 87.822 defa cevaplanan soruları analiz ederek Türkiye’nin dizilere bakışını inceledi. “2017 dizilerinden hangisi başarılı olur” sorusuna verilen 3680 oyun %27’sini alan “Ölene Kadar” 2017’de başarılı olmaya en büyük aday. Bunu, %23’le “Bu Şehir Arkandan Gelecek” ve %15 oyla “Savaşçı” takip ediyor. 11.248 oyun kullanıldığı “2016 yılının en iyi yerli dizisi” anketinde ise “Vatanım Sensin” %26 oy alarak en iyi dizi seçilirken %20 oy alan “İçerde” ve %18 oy alan “Cesur ve Güzel” 2. ve 3. sıraya yerleşti. En yakıştırılan çift 2.695 oyun %70’ini alan Burçin Terzioğlu - İlker Kaleli çifti olurken, %28 oyla Burak Özçivit - Fahriye Evcen çifti ise en yakıştırılan ikinci çift oldu. “Ekranlara veda etmiş en güzel diziyi” oylayan 27.697 Poltio kullanıcısının %19’u Avrupa Yakası dedi. Bunu %17 ile Behzat Ç, %15 ile Aşk-ı Memnu seyretti. Avrupa Yakası aynı zamanda 1.761 kişiden %13’ünün verdiği oyla “tekrar yayınlansa kesin izlerim” denilen dizilerin de başında geldi. Bunu %12 ile Leylâ ve Mecnun, aldığı %9’luk oyla Kardeş Payı izledi.

En sinsi karakter: Ferhunde!