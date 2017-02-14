Show TV ekranlarında yayınlanan 'Aşk Laftan Anlamaz' 31'inci bölümüyle final yapma kararı aldı. Pazar akşamı yeni bölümüyle yayınlanacak olan 'Aşk Laftan Anlamaz' sona erecek.
GÜN DEĞİŞİKLİĞİ DE İŞE YARAMADI
Yapımcılığını Bi Yapım'ın üstlendiği, başrollerini Hande Erçel ve Burak Deniz'in paylaştığı, yönetmenliğini Müge Uğurlar'ın üstlendiği Show TV dizisi 'Aşk Laftan Anlamaz' final kararı aldı.
PAZAR GÜNÜ SON KEZ YAYINLANACAK
Reytinglerde yaşadığı düşüş sonrasında gün değişikliğine de giden 'Aşk Laftan Anlamaz' pazar günü yayınlanacak 31. bölümüyle ekranlara veda edecek.