Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son aylarda ruhsal sorular yaşayan Kazım Akboğa'nın hastanede tedavi gördüğü öğrenildi. Hayatını kaybeden 34 yaşındaki Akboğa'nın ölüm nedeni hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.

"Umurumda değil" şarkısı ile büyük beğeni kazanan Kazım Akdoğan'ın, 2015 yılında Berlin Ulaşım Otoritesi (BVG) için söylediği şarkı 9.3 milyon kez tıklandı.