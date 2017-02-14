Son aylarda ruhsal sorular yaşayan Kazım Akboğa'nın hastanede tedavi gördüğü öğrenildi. Hayatını kaybeden 34 yaşındaki Akboğa'nın ölüm nedeni hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.
"Umurumda değil" şarkısı ile büyük beğeni kazanan Kazım Akdoğan'ın, 2015 yılında Berlin Ulaşım Otoritesi (BVG) için söylediği şarkı 9.3 milyon kez tıklandı.
Kazım Akboğa hayatını kaybetti (Kazım Akboğa kimdir?)
14.02.2017 - 13:30 | Son Güncelleme: 14.02.2017 - 13:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Almanya'nın Berlin kentinde yaşayan komedyen, şarkıcı ve metin yazarı Kazım Akboğa hayatını kaybetti.
Son aylarda ruhsal sorular yaşayan Kazım Akboğa'nın hastanede tedavi gördüğü öğrenildi. Hayatını kaybeden 34 yaşındaki Akboğa'nın ölüm nedeni hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.
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446999 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/446999.aspx
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