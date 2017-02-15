Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başrolünde Şahan Gökbakar’ın rol aldığı “Recep İvedik 5”in galası, yoğun bir seyirci katılımıyla yapıldı. Galada Şahan Gökbakar’ın yanında sekiz aylık eşi Selin Gökbakar da vardı. Filmin Kanyon AVM’deki gösterimi öncesi basın mensuplarına açıklama yapan Gökbakar, yeni film için rekor seyirci beklentisi içinde olduğunu ifade etti. Gökbakar “Şu anda YouTube’daki izlenme oranlarında bir rekor kırdı. İnşallah bu gişeye de yansır. Sevenlerimiz bize bu onuru, gururu bir daha yaşatır inşallah” diye konuştu. Gökbakar, filmlerini çok sevenler kadar, eleştirenlerin de olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti: Biz kulağımızı kapadık, hep bildiğimizi yaptık. Seyredenleri güldürmek için elimizden geleni yaptık her zaman. Eleştirilere pek kulak asmadık açıkçası. Yaptığımız şey gülmece. Biz güldürmek için film çekiyoruz. Dolayısıyla da böyle mutlu bir olayın içerisinde pek eleştiri değil de ‘daha fazla nasıl güldürebiliriz’ diye düşündük. O yüzden doğaldır. Çok büyük bir proje ve çok ses getiren bir proje. Yayınlandığı hafta, vizyona girdiği hafta, hem ekonomiye katkısı çok fazla oluyor hem herkes bu filmi konuşuyor. O yüzden doğaldır, insanların kenarından köşesinden bir yerde sahneye çıkma çabaları. Hiç üzerinde durmuyorum.

Filmde 200 sporcu ve 3 bin figüran rol aldı

Filmin yönetmenliğini üstlenen Togan Gökbakar ise beşinci filminin vizyona girecek olmasından dolayı çok mutluluk duyduğunu belirterek “Gurur duyuyorum. Bir rekor daha kırarız inşallah diye bekliyoruz” dedi. Galaya katılan şarkıcı Mustafa Ceceli, filmin gişe rekoru kırmasını diledi. Hakan Altun ise serinin ilk 4 filmini izlediğine dikkati çekerek, “Bol gişeler olsun. Şahan, Türk halkını güldürdüğü için, benim için çok özel bir adam” dedi. Filmi izlemeye gelenler arasında Murat Cemcir, Cengiz Kurtoğlu ve Rüştü Rençber ile sinema ve sanat dünyasından çok sayıda ünlü isim de yer aldı. Senaryosunu Togan ve Şahan Gökbakar’ın yazdığı film, 16 Şubat’ta vizyona girecek. Çamaşırhane Film’in yapımcılığını üstlendiği filmde, Çağlar Salman, Orkan Varan ve Deniz Ceylan rol aldı. Çekimleri, İstanbul ve Üsküp’ün yanı sıra Antalya’daki Gloria Sports Arena’da gerçekleşen filmde, yaklaşık 200 sporcu ile 3 bin figüran rol aldı. Sporcular Antalya-İzmir-İstanbul-Ankara ve yurt dışında gerçekleştirilen seçmeler sonucunda belirlendi.



KIZ BABASI OLACAK

Şahan Gökbakar, 2017’de heyecanları üst üste yaşadığını dile getirerek “Hem filmimiz vizyona giriyor hem kısmetse bir ay sonra kızımı sağlıkla kucağıma almak nasip olur inşallah. Bir oğlum var, şimdi bir de kız geliyor. Diyorlar ki ‘kız babası olmak değişik bir şey’, yaşayacağız, göreceğiz” ifadelerini kullandı.