Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk pop müziğinin başarılı isimlerinden Kenan Doğulu, en güzel aşk şarkılarını 14 Şubat Sevgililer Günü’nde Zorlu Performans Sanatları Merkezi (PSM) Ana Tiyatro Sahnesi’nde seslendirdi. Mercedes-Benz Türk ana sponsorluğunda sahne üstü ayakta konseptiyle düzenlenen konserinde Kenan Doğulu, “Aşk ile Yap” şarkısından “Kurşun Adres Sormaz Ki” şarkısına uzanan “Aşk’a Şarkılar” repertuvarını müzikseverlere sundu.



Mercedes-Benz Türk sanata 30 yıldır destek veriyor

Türkiye’nin kültür sanat yaşamının gelişmesine uzun yıllardır destek veren Mercedes-Benz Türk 30 yıldır İstanbul Müzik Festivali’ne ve 10 yıldır Ankara Müzik Festivali’ne verdiği desteği, İstanbul’un en önemli sahne sanatları ve çağdaş sanat platformlarından biri olan Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nin (PSM) otomotiv sponsorluğunu üstlenerek devam ettiriyor. 1 Nisan 2016 itibarıyla başlayan ve 31 Ocak 2018 tarihine kadar devam edecek olan sponsorluk kapsamında şirket, aynı zamanda her yıl dört önemli sanatsal etkinliğin ana sponsorluğunu yapıyor.



Müzikseverleri ilk Mercedes-Benz GLC-Coupé karşılıyor

Sponsorluk kapsamında her yıl dört farklı Mercedes-Benz otomobil, Zorlu PSM girişindeki özel alanda sergileniyor. 14 Şubat Sevgililer Günü akşamı ise Zorlu PSM misafirlerini Mercedes-Benz GLC Coupé modeli karşıladı.