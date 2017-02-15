Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Söyleşi sırasında stüdyonun cam kapısı büyük bir gürültüyle patlayıp tuzla buz oldu. Çok korkan Atiye, “Bomba zannetim. Çok şükür kimse yaralanmadı. Sanırım nazara geldik” diye konuştu.

"BU PİYASADA DEĞİLİM"

Şarkıcılar arasında yaşanan müzik listesi polemiklerinden uzak durduğunu söyleyen Atiye, “Bu piyasada değilim” dedi. Ünlü sanatçı daha verdiği röportajda "En büyük hedefim star olmak değil, hiçbir zaman da olmadı. Her zaman içimden gelen müzikleri yapmak, çok iyi bir şarkıcı ve iyi sahne performansı olan bir sanatçı olmak istedim." demişti.

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