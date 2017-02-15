Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şahan Gökbakar'ın hem yazıp, hem oynadığı, 'Recep İvedik 5'in galası önceki akşam Kanyon'da yapıldı.

Birçok ünlü ismin katıldığı gecede, gazetecilerin karşısına sekiz aylık hamile eşi Selin'le çıkan Şahan Gökbakar, heyecanlı olduğını söyledi.

Bir önceki filmi geçmeye çaltıştığını belirten oyuncu, 'Fragmano 30 milyon kişi tarafından izlendi. Umarım bu gişeye de yansır.' dedi.

Şahan Gökbakar, oyuncu Zafer Algöz'ün 'Türkiyede 'Recep İvedik' gibi karakter yok. İsterse 17 milyon gişe yapsın, yine de o filmde rol almam' sözlerine şu yanıtı verdi:

'Çok seveni olduğu gibi eleştireni de var. Hiç üzerinde durmuyorum! İnsanlar kenarından köşesinden sahneye çıkmaya çabalıyor. Eleştirilere kulağımızı kapattık'