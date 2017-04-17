Tüm Türkiye'de referandum sonuçları resmi olamayan verilere göre netleşti. Yüzde 51.4 evet çıkarken, yüzde 48,6 hayır oyu çıktı.
YSK'nın mühürsüz oyları saymasına itiraz edilirken, seçim sonuçlarını kısmen belirginleşmeye başladı.
TÜRK BAYRAKLI T-SHİRT'ÜNÜ PAYLAŞTI
Athena Gökan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla "evet" sonucu karşısında duyduğu memnuniyeti gösterdi.
"TR" NOTUYLA PAYLAŞTI
Üzerine Türk bayraklı bir tişört giyen Gökhan, çektirdiği fotoğrafı Instagram hesabından TR(Türkiye) notuyla paylaştı.