Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TRT'nin büyük ilgiyle izlenen dizisinde 3 sezondur Ertuğrul Gazi dönemi ele alınıyor. Çekim kalitesi, oyunculukları, kostümleri ve başarılı hikayesiyle seyirciyi ekrana kilitleyen dizi, Ertuğrul karakterine hayat veren ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın da kariyerinde dönüm noktası oldu.



ENGİN ALTAN'I DÖNEM BİTİYOR

İlk bölümden itibaren çok izlenen dizide önümüzdeki sezon yeni bir sayfa açılıyor. Yeni sezonda Engin Altan'lı dönem bitecek ve Ertuğrul Gazi'nin oğlu Osman Gazi'nin dönemi işlenmeye başlanacak. Bu nedenle Osman Gazi'yi canlandıracak bir oyuncu arandığı öğrenildi.

YAPIMCIDAN 2 YENİ FİLM

Yönetmenlik koltuğuna Metin Günay'ın oturduğu dizinin senaryosuna Mehmet Bozdağ, Atilla Engin, Aslı Zeynep Peker Bozdağ imza atıyor. Müziklerini ise Alpay Götekin ve Zeynep Alasya yapıyor.

Diriliş dizisinin yapımcısı ve tasarımcısı Tekden Film'in patronu M. Mehmet Bozdağ'ın bir yandan da 2 tane sinema filmi için birden çalıştığı iddia edildi.