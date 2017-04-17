Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu, kendisini arayan Ali Ağaoğlu'nun referandum da yüzde 65 oranında 'Evet' oyu için 26 kişiyle iddiaya girdiğini yazmıştı. Çıkan sonuçlara göre Ağaoğlu iddiayı kaybetti. Ağaoğlu, 26 kişiye çorabından takım elbisesine kadar Tom Ford marka kıyafetler alacak.



ALACAĞI TAKIM ELBİSELERİN YALNIZCA BİR TANESİ 4-5 BİN EURO

26 kişiye Tom Ford markalı bir takım elbise alacak olan Ağaoğlu takım başına 4-5 bin euro ödeyecek. Bu da Türk parası ile Ağaoğlu'nun 26 takıma 550 bin lira ödeyeceğini gösteriyor.



