Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezinde Gösteri Sanatları Akademisi’nin konuğu olan yönetmen Nazif Tunç “Sinemayı kişiselleştirdik, kendimizden başkasının anlamasının bile imkansız hale dönüştüğü bir noktaya geldik” sözleriyle Türk sinemasının seyirciyle arasındaki bağın koptuğuna dikkat çekti. Sinemaya 1986-87’lerde adım attığını anlatan Tunç “O zamanlar çok fazla film seyretmememize rağmen, bizden önce yapılmış bütün filmleri çöp olarak kabul ederdik. Ama ilk filmimi yaptıktan sonra benden önce çekilmiş olan çöpleri şaheser olarak kabul etmeye başladım” şeklinde konuştu. 1991’de TGRT’nin “Kurdoğlu Osmanlı Bedel İster” filmi ile yapımcılığa başladığını ifade eden Tunç, 75’e yakın TV filmi çektiğini dile getirdi. Bu yıl “Karınca” adlı uzun metraj projesi için Kültür Bakanlığı Sinema Destekleme Kurulu’ndan destek alan Nazif Tunç “15 Temmuzlar, 12 Eylüllerin bir daha yaşanmaması için romana ve sinemaya ihtiyacımız var” şeklinde konuştu.