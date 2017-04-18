Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Daha önce de haklarında ayrılık dedikoduları çıkan ancak bu haberleri yalanlayan Seda Güven ile Onur Tuna'nın, ilişkilerine nokta koydukları konuşuluyor.



Habertürk'te yer alan habere göre; ikilinin tartışma yaşadığı ve taraflardan Seda Güven'in ayrılık kararı aldığı iddia edildi.