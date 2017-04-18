Daha önce de haklarında ayrılık dedikoduları çıkan ancak bu haberleri yalanlayan Seda Güven ile Onur Tuna'nın, ilişkilerine nokta koydukları konuşuluyor.
Habertürk'te yer alan habere göre; ikilinin tartışma yaşadığı ve taraflardan Seda Güven'in ayrılık kararı aldığı iddia edildi.
Seda Güven ile Onur Tuna'dan üzen haber
18.04.2017 - 11:54 | Son Güncelleme: 18.04.2017 - 11:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Geçtiğimiz yıl aşk yaşamaya başlayan Seda Güven ile Onur Tuna, ayrılık kararı aldı.
Daha önce de haklarında ayrılık dedikoduları çıkan ancak bu haberleri yalanlayan Seda Güven ile Onur Tuna'nın, ilişkilerine nokta koydukları konuşuluyor.
Etiketler : Seda Güven,onur tuna,
465791 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/465791.aspx
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