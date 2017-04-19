Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşme partisinin ardından Survivor'da ilk eleme konseyi toplandı. Gelen SMS oyları sonucunda adaya veda eden isim belli oldu.



PINAR ADAYA VEDA ETTİ

İlk dokunulmazlığı kaybeden gönüllülerden Berna ve Gökhan eleme potasına girmişti. İkinci oyunda ise ünlüler kaybetti ve eleme potasına yine Pınar ve Sabriye'yi soktular. Survivor'da en az oyu alan Pınar adaya veda etti.



SABRİYE'NİN İSTEDİĞİ OLDU

Konseyde Pınar ile birlikte eleme potasında olan Sabriye, Pınar'ın elenmesini istediğini söylemişti. Gelen SMS oyları Sabriye'nin yüzünü güldürdü.