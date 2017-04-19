Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Senaryosu iki yıl önce Güldür Güldür Show yazar ekibi tarafından kaleme alınan ve geçtiğimiz yıl çekimleri tamamlanan, BKM yapımı filmin yönetmen koltuğunda ise yine Güldür Güldür yazar ekibinden Murat Kepez var.

Başrollerini Çağlar Çorumlu ve Büşra Pekin’in paylaştığı filmin oyuncu kadrosunda komedinin renkli isimleri Mahir İpek, Uğur Bilgin ve Ersin Korkut yer alıyor.

Filmde Kolonya Cumhuriyeti’nin milli marşını besteleyen Arif Susam’ın ile uzaylı karakterini oynayan Hamza Yazıcı’nın da katıldığı galada oyuncular kırmızı halıda basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Büşra Pekin “5 bin nüfuslu bir beldenin yanlışlıkla Amerika ile savaşa girmesini anlatan filmimiz uluslararası siyaseti tiye alıyor. Çok eğlenceli bir film oldu. Muhteşem bir film ortaya çıkardık. Herkesi bekliyoruz” dedi.

Çağlar Çorumlu “Burada gördüğünüz kameranın önünde olan insanlar, bir bu kadar da kamera arkasında insan var. Bazen zor anlar yaşadık ama çok güzel sahneler oldu. Bütün set ekibine ve BKM’ye çok teşekkür ediyorum. Biz beğenerek, eğlenerek oynadık umarım izleyiciler de beğenirler” diye konuştu.

Arif Susam “Kendimi canlandırdığım filmin setinde gülmekten çalıp söyleyemedim. Kolonya Cumhuriyeti’nin marşını ben yazdım. Ben besteledim ve okudum. Böyle güçlü oyuncularla böyle bir filmde bir araya geldim. Çok keyifliydi benim için” diyerek duygularını dile getirdi.

Galaya katılanlar arasında ise; Aleyna Tilki, Emel Müftüoğlu, Ruhi Sarı, Bülent Emrah Parlak, Begüm Öner ve eşi Ceyhun Fersoy, Ali Sunal, Doğa Rutkay, Burak Topaloğlu, Gülhan Tekin ve eşi Hasan Elmas, İrem Sak, Kıvanç Baran Arslan ve sevgilisi, Metin Keçeci, Mehmet Erdem, Özgün Aydın, Murat Cemcir, Erdil Yaşaroğlu ve eşi, Onur Buldu, Onur Atilla ve eşi, Şahin Irmak, Tuvana Türkay, Aslı Ekşioğlu gibi ünlü isimler de vardı.

AYAKTA ALKIŞLANDI

Galada misafirler tarafından kahkahalarla izlenen ve film bitiminde ayakta alkışlanan Kolonya Cumhuriyeti “5 bin nüfuslu bir belde ülke olursa bu işe uzaylılar karışır bir de üstüne üstlük Amerika ile de savaşa girerse ne olur?” sorusunun en eğlenceli cevabını vermek üzere 21 Nisan’da sinemalarda…