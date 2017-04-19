Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Takvim'de yer alan habere göre İstanbul'da yaşayan Yücel önceki gün Facebook'ta canlı yayında ismini vermediği bir kadını çok sevdiğini, ancak aşkına karşılık bulamadığını, bu yüzden intihar etmeyi tercih ettiğini söyledi. Ardından da 100 adet hap içtiğini, kendisini sevenlerden dua etmelerini istedi. Bu açıklamadan sonra evinde baygın halde bulunan Yücel, hemen hastaneye kaldırıldı. Midesi yıkandı. Ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı..