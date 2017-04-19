Takvim'de yer alan habere göre İstanbul'da yaşayan Yücel önceki gün Facebook'ta canlı yayında ismini vermediği bir kadını çok sevdiğini, ancak aşkına karşılık bulamadığını, bu yüzden intihar etmeyi tercih ettiğini söyledi. Ardından da 100 adet hap içtiğini, kendisini sevenlerden dua etmelerini istedi. Bu açıklamadan sonra evinde baygın halde bulunan Yücel, hemen hastaneye kaldırıldı. Midesi yıkandı. Ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı..
Tiyatrocu Orhan Yücel intihar etti
19.04.2017 - 09:10 | Son Güncelleme: 19.04.2017 - 09:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Reklamcı ve tiyatrocu Orhan Yücel, karşılıksız aşk yüzünden intihar etti.
Etiketler : Orhan Yücel,
466030 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/466030.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER