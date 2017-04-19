Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Usta sanatçı Bülent Kayabaş hastalığa yenildi. 72 yaşında olan Bülent Kayabaş bir süredir akciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Gayrettepe Florence Hastanesi'nde uzun süredir tedavi gören usta oyuncu Bülent Kayabaş bu sabah hayatını kaybetti. Sanatçının ölüm haberi sevenlerini ve ailesini yasa boğdu. Ölüm haberi üzerine Kayabaş'ın ailesi de hastaneye akın etti.

Ünlü oyuncunun eşi Selma Kayabaş, "Sabah 06.00'da kaybettik. Bizi artık tanımıyordu. Yarı bilinci yoktu. En son dün konuşabildik doğru dürüst. 24 yıldır beraberdik" ifadelerini kullandı.

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Bülent Kayabaş'ın oğlu Ümit Kayabaş ise, "Kanser tedavisi görüyordu. Son aylarda bekleniyordu. 72 yaşındaydı. Son birkaç gündür kendinde değildi. Kendine geldiğinde gülümsüyordu. Çok acı çekmek istemiyordu. Sevenlerine de başsağlığı diliyorum" şeklinde konuştu.

Hastaneden Kayabaş'ın ölümüne ilişkin yapılan yazılı açıklamada ise, "Değerli sanatçı Sayın Bülent Kayabaş, uzun süredir tedavi gördüğü Gayrettepe Florence Nihgtingale Hastanesi'nde Kolorektal Kanser hastalığı sonucu gelişen multi organ yetmezliği ile 19-04-2017 saat 06.05'de vefat etmiştir" denildi.

EŞİ GÖZYAŞLARI İÇİNDE

Selma Kepekli Kayabaş, göz yaşları içinde “Konuşamayacağım"dedi. Nur Sürer ise “Tedavi görüyordu. Esasında pazar gününe kadar iyiydi. Acı çekmedi en azından" dedi.

"BİZİ ARTIK TANIMIYORDU"

Usta sanatçının eşi Selma Kepekli Kayabaş, "Sabah 06.00’da kaybettik. Bizi artık tanımıyordu. Yarı bilinci yoktu. En son dün konuşabildik doğru dürüst. 24 yıldır beraberdik" ifadelerini kullandı.

“SON GÜNLERİNDE DE ÇOK GÜLDÜ, İNSANLARI DA ÇOK GÜLDÜRDÜ"

Oğlu Ümit Kayabaş da, “Birçok kişinin sevdiği bir insandı zaten, çok neşeli, komikti. Son günlerinde de çok güldü, insanları da çok güldürdü. Bekliyorduk zaten, hastanede çok net bir şekilde bizi süreçten haberdar etti. Herkese baş sağlığı diliyorum" dedi.

SON İSTEĞİ BAKIN NEYMİŞ?

Bülent Kayabaş'ın 38 yıllık arkadaşı Ali Poyrazoğlu, 'Duymayan Kalmasın' programına yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Kanserdi. En son cumartesi günü gördüm, bilinci kapanmıştı. Oğlu İngiltere'den gelmişti. Hayali yazın Bodrum Akyarlar'a gitmekti."

BÜLENT KAYABAŞ KİMDİR?

Bülent Kayabaş, 25 Ağustos 1945 tarihinde Eskişehir'de doğmuştur. Tam adı Osman Bülent Kayabaş'dır.

1961 yılında Eskişehir Belediye Tiyatrosu'nda profesyonel olarak tiyatro oyuncusu oldu. Birçok tiyatro oyununda oynadı, televizyon dizileri ve sinema filmlerinde de rol aldı. Seslendirmeler yaptı. Winnie The Pooh'yu 14 yıl seslendirdi.

2000 yılında yapımcılığını ve yönetmenliğini Derviş Zaim'in üstlendiği "Filler ve Çimen" filminde Ali Sürmeli, Sanem Çelik,Bülent Kayabaş, Haluk Bilginer, Uğur Polatberaber oynamışlardır.

Bülent Kayabaş, 2010yılında Haldun Dormen'in,Cevat Fehmi Başkut'un 'Buzlar Çözülmeden' adlı romanından müzikal bir tarzda oyunlaştırdığı 'Bir Kış Masalı' adlı oyununda oynadı.

Bülent Kayabaş, 1981 yılında Nur Sürer ile evlendi. Kısa sürede boşandı. 2007yılında 15 yıllık arkadaşı Selma Kepekli ile Turgutreis'te evlendi.

Yaz tatillerini Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Turgutreis beldesinde geçirmektedir.