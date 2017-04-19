Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Survivor'ı hem izliyor hem de sosyal medya hesabından yorumluyor. Dün akşam yayınlanan bölümde Akalın Twitter'dan gönüllüler takımı yarışmacısı Burçak'a fena çattı.



DEMET AKALIN, BURÇAK'A ÇOK KIZDI

Demet Akalın'ın sosyal medya hesabından zaman zaman yaptığı Survivor yorumları gözden kaçmıyor. Dün akşam yayınlanan bölüm için yaptığı yorum da gözden kaçmadı. Burçak ve Sema arasında bir tartışma yaşandı ve Demet Akalın Burçak'ın Sema'ya söylediği sözlere çok kızdı. Kızgınlığını ise sosyal medya hesabından dile getirdi.

DEMET AKALIN: NE TERBİYESİZ KIZSIN SEN YA!

Demet Akalın: Şu burçak elendiğinde davul zurna çaldıracağım! Ne terbiyesiz kızsın sen ya! Bir anneye kaçıncı hahah Sema'ya bak ağlıyor dedin ya! Yazıklar olsun.



İşte Demet Akalın'ın o Tweet'i