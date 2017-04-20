Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TRT 1’in reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul’un başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan’ın yeni dönemde ayrılacağı iddiasına en yetkili ağızdan cevap geldi. Yapımcı Mehmet Bozdağ, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile Düzyatan’ın diziden ayrılacağı yönündeki haberlerin ‘asılsız’ olduğunu söyledi. Tekden Film’in patronu Bozdağ, yaptığı açıklamada söz konusu iddiaları yalanladı ve şunları söyledi: Bazı yayın organlarında ‘Bir dönem kapanıyor’, ‘Diriliş Ertuğrul’da flaş gelişme’ başlıkları altında Diriliş Ertuğrul dizimizin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan’ın sezon sonunda diziden ayrılacağına dair asılsız haberler yayınlanmıştır. Üç sezondur büyük bir hassasiyetle hazırlanan dizimizin senaryosu, tarihî akışa uygun şekilde devam etmektedir. Söz konusu haberlerin gerçekle ilgisi bulunmamaktadır. İzleyicinin büyük beğenisini kazanan Diriliş Ertuğrul; heyecan, aksiyon ve sürprizlerle dolu yeni bölümleriyle devam edecek...