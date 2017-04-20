Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor yarışmasıyla tekrar adını duyurmayı başaran ünlü sanatçı Çılgın Sedat, Samsun’da Özel FBM Estetik Tıp Merkezinde bıçak altına yattı. FBM Tıp Merkezi Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş tarafından yapılan operasyonda sanatçının daha kolay nefes alması sağlandı ve burnunun görünüşünde de değişiklikler yapıldı.

Geçirdiği operasyon hakkında açıklamalarda bulunan Çılgın Sedat, “Gençliğimden beri burnumda bir tıkanıklık oluyordu. Survivor’dayken ve futbol oynarken de bazen zorluklar yaşıyordum. Son dönemlerde de eşim beni geceleri uyarmaya başladı. Gece horlamaları oluyordu. Survivor’dan gelir gelmez Hayati hocamla buluştuk. Bana hem kemiğim ile alakalı bir operasyon yapacağını söyledi hem de burun kemerim ve burun ucumdaki fazlalığı aldı. Operasyon sonrasında nefes alışımda ve görünüşünde düzelmeler oldu” dedi.

“Her ay 1-2 engelliye estetik merkezinde yardımcı olacağız”

Dr. Hayati Akbaş ile anlaştıklarını ve ihtiyacı olan bazı engellilerin burada tedavi olabileceğini belirten Çılgın Sedat, “Benim çocuğum geçirdiği beyin kanaması sonrasında engelli oldu. Çocuğuma her zaman özen gösterdim ve onu kapılar arkasına saklamadım. Bayağı bir ilerleme kaydettik. Annesini ve babasını tanıyabiliyor. Birçok engelli aileye örnek olmaya çalıştık. Hayati hocayla bir sohbette ne yapabiliriz diye düşündük. Kapısının bize her zaman açık olduğunu söyledi. Ayda 1-2 engelli kardeşimize burada faydalı olmaya çalışacağız. Bana binlerce engelli ulaşıyor. Herkese yardım edemiyoruz. Benim en büyük isteğim bununla alakalı olarak bir televizyon programı yapmak. Formatım bile hazır. 1 elin nesi var, çok elin çok sesi var. Yardım etmek isteyen birçok kişi de var. Onlara da böyle bir kapı açmak istiyorum. Şu anda ise çok ihtiyacı olan, öncelikleri olan engelli kardeşlerimize burada yardımcı olacağız” diye konuştu.