Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cem Yılmaz, 1998 yılında çekilen 'Her Şey Çok Güzel Olacak'ın filmin 20. yılı için 40 dakikalık özel bir film düşündüğünü Twitter'daki hesabından duyurdu.



İLK FİLMİNİN 20.YILINA ÖZEL SÜRPRİZLE GELECEK

Cem Yılmaz, Mazhar Alanson ile birlikte rol aldığı filmin senaryosunda da katkıda bulunmuştu. 'Her Şey Çok Güzel Olacak' filmi aynı zamanda Cem Yılmaz'ın ilk sinema deneyimi. Film, Altan ve Nuri kardeşlerin hikayesini konu alıyordu,Altan karakterini Cem Yılmaz, Nuri karakterini ise Mazhar Alanson canlandırmıştı.