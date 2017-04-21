Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin sevilen çocuk sinema ve dizi oyuncularının katıldığı 23 Nisan Özel Bölümü’nde kazanılan ödüller, kimsesiz çocukların hâmisi olan Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne (Çocuk Esirgeme Kurumu) bağışlandı.

TRT 1’de Engin Hepileri’nin sunumuyla yayınlanan Altın Petek Bilgi Yarışması’nın 23 Nisan Özel Bölümü’nde ekranların sevilen çocuk oyuncuları Emir Berke Zincidi, Alihan Türkdemir, Berat Efe Parlar, Isabella Damla Güvenilir ve Sibel Melek Arat yarıştı.

Çekimleri tamamlanan Altın Petek 23 Nisan Özel Bölümü, 25 Nisan 2017 Salı günü saat 20:30’da TRT 1 ekranlarında yayınlanacak.

Altın Petek 23 Nisan Özel Bölümü ile ilgili konuşan Engin Hepileri şöyle dedi:

“Sinemamızın geleceği çocuk oyuncularımızla birlikte çok keyifli bir yarışma yaptık. İzleyicilerimize de özel bir bölüm izletecek olmanın heyecanını yaşıyoruz. Ayrıca, her bir yarışmacının kazandığı ödülü kimsesiz çocuklarla paylaşması bu bölümü daha özel kılıyor.”