Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tedavi gördüğü hastanede önceki gün 72 yaşında hayatını kaybeden tiyatro ve sinema sanatçısı Bülent Kayabaş için İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanıyor. Sanatçı Ali Poyrazoğlu, kalın bağırsak kanseri nedeniyle hayatını kaybeden 38 yıllık arkadaşı Bülent Kayabaş'ın yıllardır kendisine iş gelmediği için çok üzgün olduğunu söyledi.



SANATÇI DOSTLARI YALNIZ BIRAKMADI

Bülent Kayabaş için ilk tören Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenleniyor. Kayabaş'ın Türk bayrağına sarılı tabutu saat 09.50 sıralarında Muhsin Ertuğrul Sahnesi'ne getirildi. Törene başta Kayabaş'ın ailesi olmak üzere sanatçı dostları ve sevenleri katılıyor. Rutkay Aziz, Orhan Aydın, Süha Uygur gibi isimler törene katılanlar arasında.



ALİ POYRAZOĞLU: SEYİRCİ ÜZÜLÜR DİYE HASTALIĞINI SAKLADI

Sanatçı Ali Poyrazoğlu, kalın bağırsak kanseri nedeniyle hayatını kaybeden 38 yıllık arkadaşı Bülent Kayabaş'ın yıllardır kendisine iş gelmediği için çok üzgün olduğunu söyledi. Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenen törende CNN TÜRK muhabiri Fulya Öztürk'e konuşan Poyrazoğlu, hastalık sürecinde Bülent Kayabaş'ın yaşadıklarını anlatırken de gözyaşlarını tutamadı.

"ÖLMEDEN GÖMÜLMESİ ZOR BİR ŞEY"

Bülent Kayabaş'ın çok fedakar, aydın, birbirini bağrına basmış bir Türkiye hayali ile yaşayan bir insan olduğunu söyleyen Ali Poyrazoğlu, "Disiplinli bir sanatçıydı. Hastalandığı zaman ilk bana haber verdi. Doktordan çıkmış, telefon etti, hastanenin önün çağırdı. Gittim, kanser olduğunu söyledi. Disiplinli bir hasta olmasını ve hep beraber meydan okuyacağımızı söyledim. Bizimki palavra tabi. O çok kahraman bir şekilde kanser hastalığına meydan okudu. Bu zor bir şeydir. Meydan okumak gerekir. Seyirci üzülür diyerek hastalığını saklamaya karar verdi. Beş yıldır ağır tedavi görüyordu. Sabah kemoterapi oluyordu, akşam sahneye çıkıyordu. Böyle direndi. Son zamanlarda da ölmeden gömülmesi, insanların görmezden gelmesi zor bir şey. Hiç aranmaması, hatırlanmaması, hiçbir iş teklif edilmemesi, daha ölmeden ölmüş gibi davranılması onu çok üzüyordu. Yaşarken vefasızlık, unutulmuşluk bilincine uğradığını görüyoruz. Bu Bülent'i çok üzerdi, haklıydı da." dedi.

"HEPİMİZİN KALBİNDE ÇOK DERİN SEVGİ BIRAKARAK GÖÇTÜ GİTTİ"

Bülent Kayabaş'ın Türk sineması ve tiyatrosu için çok önemli bir isim olduğunu dile getiren Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur, "Benim çok değerli bir abimdi. Uzun zamandan beri hastalıkla boğuşuyordu. Çok üzgünüm. Hepimizin kalbinde çok derin sevgi bırakarak göçtü gitti.Sevenlerine, Türk tiyatrosuna ve sinemasına başsağlığı diliyorum" diye konuştu.

TEŞVİKİYE CAMİİ'NDE CENAZE TÖRENİ

Muhsin Ertuğrul Sahnesi'ndeki tören saat 10.30'da başladı. Ardından Teşvikiye Camii'nde cuma namazına müteakip kılınacak namazın ardından Bülent Kayabaş, Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.