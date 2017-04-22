Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kobal, Buğra Gülsoy ile başrolü paylaşacağı filmin senaryosunu okuduktan sonra “Bu rol bana uygun değil” diyerek kabul etmedi. Çekimleri Haziran’da başlayacak filmde Kobal’ın canlandıracağı ‘Duru’ karakteri için Özge Özpirinçci’ye teklif götürüldü. Daha önce “Aşk Yeniden” dizisinde Buğra Gülsoy ile başrolü paylaşan Özpirinçci teklife “Evet” dedi.