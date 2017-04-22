Kobal, Buğra Gülsoy ile başrolü paylaşacağı filmin senaryosunu okuduktan sonra “Bu rol bana uygun değil” diyerek kabul etmedi. Çekimleri Haziran’da başlayacak filmde Kobal’ın canlandıracağı ‘Duru’ karakteri için Özge Özpirinçci’ye teklif götürüldü. Daha önce “Aşk Yeniden” dizisinde Buğra Gülsoy ile başrolü paylaşan Özpirinçci teklife “Evet” dedi.
Sinem yerine Özge Özpirinçci geldi
22.04.2017 - 09:00 | Son Güncelleme: 22.04.2017 - 09:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kenan İmirzalıoğlu ile evlendikten sonra ara verdiği setlere dönmeye hazırlanan Sinem Kobal, “Yeni Aşk” filminde oynamaktan son anda vazgeçti
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