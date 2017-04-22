Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor'da hırsı ve sert ifadesine alışkın olduğumuz ünlülüler takımı yarışmacısı Serhat Akın'dan eşine çok romantik bir hareket geldi. Öce eşinin ve çocuklarının adını kuma yazdı sonra da aldığı sayıyı eşine armağan etti.



"SENİ SEVİYORUM AŞKIM BENİM"

Serhat Akın'ın eşine ve çocuklarına olan ilgisini isimlerini kuma yazarak fotoğraf çektirmişti. Eşi Eileen de sosyal medya hesabından bu fotoğrafı paylaşıp, "Ben seni çok ama çok seviyorum askım benim" notunu düşmüştü.





EVLİLİK YIL DÖNÜMÜNÜ UNUTMADI

Serhat Akın, Ogeday ile karşılaştığı mücadeleden galip ayrıldı ve kazandığı sayıyı birlikte yedi yıl geçirdiği eşine armağan etti.

SERHAT FOTOĞRAFLARINI İLK DEFA SURVIVOR'A GİDERKEN PAYLAŞMIŞTI​

Survivor 2017'nin konuşulan isimlerinden eski futbolcu Serhat Akın, eşini ve çocuklarını medyadan gizliyordu. Evlendiğini bile medyaya yansıtmamıştı. Serhat Akın Survivor'a giderken, eşi Eileen ve çocuklarının görüntülerini instagram hesabından ilk kez, 'Canım ailem ile vedalaştık, ada yolculuğu başladı. Eşim ve çocuklarım için şampiyon olmaya gidiyorum. Tüm sevenlerimin desteğini bekliyorum. Allah'a emanet olun…" notuyla paylaşmıştı.

