Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TV8 ekranlarında reyting rekorları kıran Survivor 2017'nin bu akşam yayınlanan bölümüne ünlüler takımında Şahika ve gönüllüler takımında Tuğçe arasındaki kavga damga vuracak.

Havuz oyununda sinirlerine hakim olamayan Tuğçe, elindeki topu Şahika'ya fırlattı. Sinirleri yatışmayan Tuğçe, ardından Şahika'ya fiziksel temasta bulundu.Acun Ilıcalı, Serhat ve Sabriye arasında yaşanan tartışmanın ardından sert bir uyarıda bulunmuş ve bundan sonra yaşanacak olaylarda ağır cezalar verileceğini açıklamıştı.İkili arasında yaşanan bu kavganın ardından Tuğçe'nin diskalifiye edilebileceği gündeme geldi.