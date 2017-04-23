Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk sinema tarihinde tüm zamanların en çok izlenen ve gişede kendi rekorunu kıran "Recep İvedik 5", halk oylamasında çakılıp kaldı.



ÖDÜL "DAĞ 2"YE GİTTİ

4'üncü Altın Palmiye Ödülleri için yapılan halk oylaması sona erdi. Ödüller sahiplerini buldu. En iyi sinema filmi ödülünde ise gözler gişede rekor kıran Şahan Gökbakar'ın filmi Recep İvedik 5'i aradı. Ancak en iyi sinema filmi ödülü Dağ 2'ye gitti.



EN İYİ ERKEK OYUNCU DA OLAMADI

Gözler bu kez de en iyi erkek oyuncu olarak Recep İvedik tiplemisiyle milyonları kendisine hayran bırakan Şahan Gökbakar'ı aradı ama, en iyi erkek oyuncu ödülü de Çalgı Çengi -2 filmindeki performansıyla Ahmet Kural - Murat Cemcir'e gitti. Böylece gişe de rekorlar kıran Şahan Gökbakar, halk oylamasında resmen dibe çakılmış oldu.