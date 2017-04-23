Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor'da ödül oyunun ardından sıra dokunulmazlık oyunundaydı. Yoğurtlu kebap ödülüyle enerji toplayan ünlüler takım dokunulmazlık için ter döktü.

Yağmur altında oynanan oyunda kazanan taraf bayrak yarışı sonrasında Gönüllüler Takımı oldu. Dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler takımı ise dokunulmazlık sembolü için tekrar yarıştılar. Dokunulmazlık sembolünü kazanan isim Furkan oldu.



ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU

Dokunulmazlık oyunu sonrası toplanan ada konseyinde bu haftanın ilk eleme adayı Sabriye oldu. İkinci eleme adayına ise dokunulmazlığı bulunan Furkan karar verdi. Furkan'ın seçtiği eleme adayı ise Şahika oldu.



GEÇTİĞİMİZ HAFTA PINAR ELENMİŞTİ

Geçtiğimiz hafta Sabriye, Gökhan, Berna ve Pınar eleme potasına girmiş, Pınar adaya veda eden isim olmuştu. Bu akşam yayınlanacak dokunulmazlık oyununda ilk edeme aday ya da adayları belli olacak. Yayınlanan son fragmanda zorlu parkurda yarışmacılar büyük bir çaba sarfediyor.



ADEM'DEN DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞ

Survivor'un en çok desteklenen isimlerinden milli boksör Adem Kılıççı'nın "Çember daraldı. Kendini potada görmeyeceğini sanan insanların artık bir an önce şapkalarını önüne koyup, dokunulmazlık oyununda biraz kendilerini parçalamaları gerektiğini düşünüyorum" sözleri oldukça dikkat çekiciydi.