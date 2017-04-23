Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TV8 ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran Survivor'ın bu akşam yayınlanan bölümüne ünlüler takımında Şahika ve gönüllüler takımında Tuğçe arasındaki kavga damga vuracak.



Havuz oyununda sinirlerine hakim olamayan Tuğçe, elindeki topu Şahika'ya fırlattı. Tuğçe, ardından Şahika'ya fiziksel temasta da bulundu.



Acun Ilıcalı, Serhat ve Sabriye arasında yaşanan tartışmanın ardından sert bir uyarıda bulunmuş ve bundan sonra yaşanacak olaylarda ağır cezalar verileceğini açıklamıştı. İkili arasında yaşanan bu kavganın ardından Tuğçe'nin diskalifiye edilebileceği yorumları yapılmaya başlandı.