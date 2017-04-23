TV8 ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran Survivor'ın bu akşam yayınlanan bölümüne ünlüler takımında Şahika ve gönüllüler takımında Tuğçe arasındaki kavga damga vuracak.
Havuz oyununda sinirlerine hakim olamayan Tuğçe, elindeki topu Şahika'ya fırlattı. Tuğçe, ardından Şahika'ya fiziksel temasta da bulundu.
Acun Ilıcalı, Serhat ve Sabriye arasında yaşanan tartışmanın ardından sert bir uyarıda bulunmuş ve bundan sonra yaşanacak olaylarda ağır cezalar verileceğini açıklamıştı. İkili arasında yaşanan bu kavganın ardından Tuğçe'nin diskalifiye edilebileceği yorumları yapılmaya başlandı.
Survivor'da Şahika ve Tuğçe birbirine girdi
23.04.2017 - 18:24 | Son Güncelleme: 23.04.2017 - 18:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Survivor'ın bu akşam ekrana gelecek yeni bölümünde Şahika ve Tuğçe birbirine giriyor. İkili arasında yaşananları izleyenler "Tuğçe diskalifiye edilebilir" yorumunda bulunuyor.
TV8 ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran Survivor'ın bu akşam yayınlanan bölümüne ünlüler takımında Şahika ve gönüllüler takımında Tuğçe arasındaki kavga damga vuracak.
Etiketler : survivor,diskalifiye,
467243 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/467243.aspx
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