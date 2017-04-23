Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü oyuncu Gamze Özçelik, Instagram hesabından kandil paylaşımı yaptı. Paylaşımı gören hasranları küçük çapta bir şaşkınlık yaşadı.

TAKİPÇİLERİNDEN DUA İSTEDİ

Tesettürlü fotoğrafını paylaşan Özçelik, eklediği notla Miraç Kandilini kutlayıp takipçilerinden "Dua edin canlar. Çok istiyorum..." sözleriyle dua istedi.

İşte Özçelik'in paylaşımına eklediği not:

Alemlerin nuru, yolumuzun güneşi Efendimiz, Ya ResulAllah... Sevdan sevdamız, yolun yolumuzdur. Rabbim, yolumuzu kolaylaştırsın, ayaklarımızı sabit kılsın. Miraç Kandilimiz hayırlara vesile olsun... (Dua edin canlar. Çok istiyorum.;) Ucunda rızaya bir adım daha yaklaşmak var.