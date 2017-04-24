Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Youtube’dan canlı yayınlanan sohbet programı ‘Hadi Be’nin konuğu, ünlü şarkıcı Özgün oldu. Oğlu Ediz dünyaya geldikten sonra hayatındaki her şeyin değiştiğini ifade eden Özgün “Baba olduktan sonra çok boş vaktim varmış, onu anladım. Şimdi bütün vaktimi Ediz’le geçiriyorum. Artık kendimi değil Ediz’in geleceğini düşünüyorum” dedi. Geçtiğimiz yıllarda hakkında Survivor’a gidecek haberleri çıkan Özgün, uzun süre oğlundan asla ayrı kalamayacağını söyleyerek “Oğlumdan 2 gün bile ayrı kalamazken, hiç gidemezdim. Evde durmayı çok seviyorum. Bir hafta hiç evden çıkmadığım günler var. Market alışverişini sipariş veriyorum. Evde film izliyorum eşim ve oğlumla vakit geçiriyorum. Bu da beni çok mutlu ediyor” şeklinde konuştu.