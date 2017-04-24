Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TRT'nin efsane dizisi 'Diriliş Ertuğrul'un 26 Nisan Çarşamba günü yayınlanması gereken 86'ncı bölümü, sahnelerin yetiştirilememesi nedeniyle 3 Mayıs'ta yayınlanacak.

TRT'nin efsane dizisi Diriliş Ertuğrul, her geçen gün artan aksiyon sahneleriyle izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Ancak her iyi işin bir de bedeli var. Diriliş ekibi artan yoğunluğa yetişmekte güçlük çekiyor.

Diriliş Ertuğrul hayranlarını yıkacak haber, dizinin Instagram hesabından yapılan paylaşımla duyuruldu.

İşte yayınlanan o açıklama: