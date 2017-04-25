Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kendini Afrikalı çocuklara adayan ve bulduğu her fırsatta Gana'ya giden ünlü oyuncu Gamze Özçelik, burada tesettürlü fotoğrafını çektirip, Instagram hesabından paylaştı. Paylaşımına eklediği notla, takipçilerinden dua istedi.



İşte Gamze Özçelik'in tesettürlü paylaşımı:





GANALI ÇOCUKLARLA FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Özçelik, paylaşımının ardından bir anda Türkiye'nin gündemine oturdu. Hakkında çıkan haberlerin ve sosyal medyada yapılan yorumların ardından ünlü oyuncu, Ganalı çocuklarla çektirdiği fotoğrafını Instagram hesabından paylaşıp, eklediği notla hakkında çıkan haberlere ve sosyal medyada yapılan yorumlara tepki gösterdi.



"YAPMAYIN BÖYLE"

İşte Gamze Özçelik'in paylaşımına eklediği not:

Bir dua ettik, bir dua istedik ortalık karışmış. Yapmayın böyle. Herşey insana dair. Biz yolumuzda samimi olalım bize yeter.



