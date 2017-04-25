Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü oyuncu Selçuk Yöntem, aralarında Nebahat Çehre ve Cihan Ünal’ın yer aldığı ‘Marmara Forum Kristal Kamera Kısa Film Yarışmasına’ jüri üyesi olarak dâhil oldu. Türkiye’nin efsane dizisi Aşk-ı Memnu’dan sonra ilk defa Nebahat Çehre ile aynı projede buluşan olan Selçuk Yöntem “Bu kadar özel bir projenin içinde yer aldığım için çok mutluyum” dedi. Nebahat Çehre proje ile alakalı “Geçen yıl başarılı bir şekilde tamamladığımız projemize bu yıl sevgili Yöntem de dahil oldu. Aşk-ı Memnu’dan sonra ilk defa bir aradayız. Geleceğin yönetmenlerini birlikte yönlendirmeye çalışacağız” dedi. Cihan Ünal ise, “Projemiz artık gelenekselleşti. Başarısı kendi sınırlarını aşarak Avrupa’da da büyük ses getirdi. Bu yıl bizim için uzun bir maraton olacak. Selçuk Yöntem ile bir arada olmak, aynı projede yer almak büyük keyif” dedi.