Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde artacağı, kuzeydoğu kesimlerde azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle kuzey, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 
Ankara:Az bulutlu 15 
İstanbul:Az bulutlu 17 
İzmir: Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu 22 
Adana:Az bulutlu 26 
Antalya:Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu 23 
Samsun:Parçalı ve az bulutlu 13 
Trabzon:Parçalı ve az bulutlu 12 
Erzurum:Az bulutlu 9 
Diyarbakır:Parçalı bulutlu 19 