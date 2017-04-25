Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde artacağı, kuzeydoğu kesimlerde azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle kuzey, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara:Az bulutlu 15

İstanbul:Az bulutlu 17

İzmir: Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu 22

Adana:Az bulutlu 26

Antalya:Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu 23

Samsun:Parçalı ve az bulutlu 13

Trabzon:Parçalı ve az bulutlu 12

Erzurum:Az bulutlu 9

Diyarbakır:Parçalı bulutlu 19