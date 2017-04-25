Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diriliş Ertuğrul bu hafta neden yok? Diriliş Ertuğrul'un 86'ncı bölüm 26 Nisan 2017 Çarşamba günü yayınlanacak mı? Nefeslerin tutularak izlendiği, her bölümü ayrı bir heyecan olan Diriliş Ertuğrul bu hafta yayınlanmıyor



YENİ BÖLÜM 3 MAYIS ÇARŞAMBA GÜNÜ YAYINLANACAK



TRT'nin efsane dizisi Diriliş Ertuğrul, her geçen gün artan aksiyon sahneleriyle izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Yaşanan yoğun tempo nedeniyle dizinin 26 Nisan Çarşamba günü yayınlanması gereken 86'ncı bölümü, 3 Mayıs Çarşamba günü yayınlanacak.

Diriliş Ertuğrul hayranlarını yıkacak haber, dizinin Instagram hesabından yapılan paylaşımla duyuruldu.