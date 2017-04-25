Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor'da kim elendi? Survivor'da adaya kim veda etti? Survivor'da elenen isim kim? Survivor'da kim gitti. Survivor'da nefesler tutuldu. Heyecan dorukta. Kimin eleneceği merak konusu oldu. İki dokunulmazlık oyununu da kıl payı kaçıran ünlüler büyük hüsran yaşıyor. Geçtiğimiz hafta da ünlülerden Pınar'ın elenmesinin ardından bir kız daha gidecek. Ünlülerin performansında düşüş yaşanabilir. Eleme potasına giren Sema, Sabriye ve Şahika üçlüsünden elenen isim kim olacak? Adaların birleşmesinin ardından kaynaşan takımlardan Anıl ile Furkan da birlikte vakit geçirmeye başladı. Bu haftaya Furkan'ın 4'lü takımlarından ayrılması damga vurdu. Bakalım gelecek haftalarda kimler ayrılacak. Kim kimin adını yazacak. Survivor eleme, Survivor son dakika, Survivor'da kim elendi, Survivor kim gitti, Survivor adaya kim veda etti gibi tüm merak ettiklerinizi "Survivor'da Kim Elendii, Kim Gitti | Survivor'da Adaya Kim Veda Etti ( SURVİVOR'da Elenen İsim?) 25 NİSAN" başlıklı haberimizden öğrenebilirsiniz.

SURVİVOR'DA HANGİ İSİMLER ELEME ADAYI OLDU?

İlk dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler takımında bireysel dokunulmazlığı alan Furkan olurken, Sabriye ve Şahika eleme potasına girdi. Dün akşam yapılan dokunulmazlık oyunununda kaybeden taraf yine Ünlüler takımı oldu.

Bireysel dokunulmazlığı Adem kazandı. İlhan, Serhat ve Sema arasında yapılan oylama sonucunda üçüncü elenme adayı Sema oldu.

FURKAN VE SERHAT ARASINDA NELER OLUYOR?

Bu akşam yeni bölümü ile ekrana gelecek olan Survivor'da Furkan ve Serhat arasında ipler kopma noktasına geliyor. Furkan'ın konseyde Serhat'ın adını yazması ikili arasında soğuk rüzgarlar estiriyor. Furkan bundan sonra yarışmaya tek devam etmek istediğini açıklıyor.

Ogeday'ın sözleri Anıl'ı hayli kızdırdı

Ödül oyununda Ogeday ve Anıl'ın sinirleri bir anda gerildi. Ogeday'ın Anıl'a atış denemesi yapmasını söylemesi sinirleri bir anda gerdi.

Ogeday salise farkla kazandı

Ödül oyununda Furkan'la karşılaşan Ogeday atışları salise önde tamamlayıp puanı takımına kazandırdı.

Sabriye geriden geldi, puanı kaptı

Ödül oyununda Tuğçe ile karşılaşan Sabriye, parkurda geriden gelmesine rağmen puanı takımına kazandırmasını bildi.

GÖNÜLLÜLER BUZDOLABINI KAYBETTİ -İZLE

İçi yiyecek dolu buzdolabı için yarıştılar!

Ünlüler ve Gönüllüler 48 saat boyunca barakalarında kullanacakları içi yiyecek dolu buzdolabı ödülü için kıyasıya bir mücadeleye girişti.

Serhat Akın oyun sırasında fenalaştı! Metin Kuş müdahalede bulundu...

Ödül oyunu sırasında parkurda yorulan Serhat Akın kendisini kötü hissetti. Metin Kuş kenara gelen Serhat'a müdahalede bulundu.

Ödülü kazanan takım buzdolabına kavuştu

Ödül oyununu kazanan Ünlüler takımının içi yemek dolu buzdolabı adaya geldi. Yarışmacılar barakalarında buzdolabını görünce büyük sevinç yaşadı.