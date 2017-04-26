Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çağla TÜRK

Dizi projesi için Türkiye’ye gelmişsiniz… Evet… Türkiye’de bir dizi projesi aldım, görüşmeler için İstanbul’a geldim. Şu an Azerbaycan’da Gölge dizisinde tetikçi rolündeyim. Türkiye’de hiçbir zaman kendimi yabancı hissetmedim, sık sık geliyorum ve çok seviyorum. Burada klip de çekebilirim. Çünkü yeni bir single çalışmam var.



Türkiye’de temelli kalma gibi bir düşünceniz var mı?

Hedefim o evet. Dizi projesinde aksilik çıkmazsa yerleşmeyi düşünüyorum. Dizi bittikten sonra bir teklif daha alırsam temelli kalabilirim.

Beğendiğiniz oyuncu var mı? Dizileri takip ediyor musunuz?

Cüneyt Arkın, Fatma Girik, Türkân Şoray… Yenilerden, Burak Özçivit, Beren Saat, Deniz Çakır, Bergüzar Koral… Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ı izliyorum.



Erdoğan nasıl bir lider sizce?

Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasetini ve liderliğini çok beğeniyorum ve destekliyorum.



Erdoğan’da sizi ne etkiledi? Hangi yönünü seviyorsunuz?

Türkiye Cumhuriyeti’ne yakışan bir lider ve ilk defa dik duran bir isim oldu. Kararlarından emin oluşu, dik duruşu, kendine güveni…

Azerbaycan’daki sanat camiası ne durumda?

Birbirini çekememe durumu var. İyi iş yapanın ayağını kaydırırlar. İki adım öne gideni 5 adım geriye çekerler…

Sizin başınıza neler geldi? Dizi sektöründe de böyle mi?

Güzel projeler oluşturduğum zaman çok engel oldular. Bütün kapılar yüzüme kapandı ama başarılı insan her yerde başarılıdır. Beş kapı yüzüne kapanıyorsa, altıncı kapı mutlaka açıktır.

Başarının sırrı nedir sizce? Siz nasıl başarılı oluyorsunuz?

Seni ne kadar çekemeyen olursa Allah size o kadar şans veriyor. Boşuna kendinizi yormayın diyorum. Bu işte profesyonel ve işini bilenler ile çalışıyorum. Başarımın sırrı bu.

Dizi sektörüne girmeniz nasıl oldu?

Yüz olarak bana rolü yakıştırdılar, teklif geldi. Senden güzel bir mafya kadını olur dediler… Birçok teklif geldi ama kendime en uygun buydu…



Kendinizle örtüşen bir yanı var mı karakterin?

Kurtlar Vadisi, Eşkıya beni etkiledi… Sertliğimiz biraz uyuyor, evet.



Hayvanlara karşı bir fobiniz varmış. Çocukken başınıza bir şey mi geldi?

Gözümün önünde bir köpek bir adamı ısırmıştı. Yanımdan geçen hayvanlar da beni ısıracak sanıyorum.