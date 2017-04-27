Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yakışıklı oyuncu İbrahim Çelikkol, bir süre önce Mihre Mutlu isimli güzelle gizlice nişanlandı. Çelikkol dün Instagram hesabından nişanlısıyla fotoğraf paylaşınca herkes Fahriye Evcen sandı. Bu fotoğraftan sonra Mutlu'nun kim olduğu merak edildi.



MİHRE MUTLU KİMDİR?

Uzun süredir ortalarda görünmeyen İbrahim Çelikkol'un nişanlısı olarak gündeme gelen, mimar Mihre Mutlu, 2008-2010 tarihleri arasında Yeditepe Üniversitesi'nde mimarlık eğitimi aldı. Akabinde 2014 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık bölümünden mezun oldu. İş hayatına Han İnşaat bünyesinde part time mimar olarak başlayan Mutlu, Marsan Holding'le de çalıştı. Ali Türker Product'ta da kısa bir süre görev aldı.

İkili, sosyal medyadan bol bol fotoğraf paylaşıyor;