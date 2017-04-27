Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile eşi Sinem Kobal alışveriş merkezinde görüntülendi. İmirzalıoğlu, yeni projesinde padişah Fatih Sultan Mehmet'i canlandıracağı için sakal bırakıp kilo verdi.



BÖLÜM BAŞINA 145 BİN TL ALACAK

Kenan İmirzalıoğlu çekimleri yazın başlayacak dizide Fatih Sultan Mehmet'i oynayacak. Rolü için sakal bırakan İmirzalıoğlu, bölüm başına 145 bin TL alacak.



ÇİFT YATAK BAKARKEN GÖRÜNTÜLENİNCE RAHATSIZ OLDU

Alışveriş merkezinde görüntülenen çift yatak bakarken görüntülendi. İkili görüntülendiğini fark edince rahatsız oldu.