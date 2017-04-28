Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rıza Sarraf ve eşi Ebru Gündeş’in, Beykoz Kanlıca’daki yalılarında, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na aykırı tadilat yaptırdıkları iddiasıyla üçer yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandıkları davanın görülmesine Beykoz 1. Asliye Ceza Mahkemesinde devam edildi. Davaya konu yalılarda 2 Mart 2017 tarihinde yapılan keşif sonrası hazırlanan bilirkişi raporuna göre yalılardaki tadilatlar izinsiz olarak yapılmış. Raporda “Boğaziçi’nde bulunan tescilli ahşap yalıların restorasyonu kanuna göre Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma kurullarınca incelenip onaylanacak restorasyon projelerine göre yapılmaktadır. Şüpheli Ebru Gündeş ve Rıza Sarraf bu kurula uymayıp sadece küçük onarımlar (boya, badana, çatı aktarımı gibi) için geçerli olabilecek eski tarihli bir rapora istinaden Boğaziçi İmar Müdürlüğünce verilmiş basit onarım izniyle, yalılar arasında asansör yapılmış, binalar izinsiz olarak birleştirilmiş, zemin kat denize bakan kısımda pencere oranları değiştirilmiş, açılır kanat PVC pencereler konulmuş, binanın döşeme kotları değiştirilerek kat adedi artırılmış, binanın gabanisi yükseltilmiş, 2. kattaki balkon kapatılarak iç mekâna dâhil edilmiş, binanın özgün cephe mimarisi değiştirilmiş tamamen yeni bir yapı oluşturulmuş” denildi. Davaya konu yapıların onaylı projelerine uygun hâle getirilmesi gerektiği belirtilen bilirkişi raporunda, şüpheliler Ebru Gündeş, Rıza Sarraf ve Hakkı Süha Gökdemir’in Boğaziçi Kanunu’na aykırı hareket ettikleri, bu kanunun ilgili maddeleri kapsamında haklarında işlem yapılması gerektiği belirtilerek “Yapının alınmış eski yapı ruhsatı, ekleri ve imar mevzuatına aykırı kısımlarının yıktırılması” gerektiği görüşüne yer verildi. Duruşma, tarafların bilirkişi raporuna karşı beyanlarının alınması için ertelendi.