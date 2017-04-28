Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Modacısı Semih Doğruer ile fotoğraf paylaşan Bülent Ersoy, fotoğrafı "seviyorum üstad" notuyla paylaştı. İkilinin daha önce de aşk yaşadıklarına dair iddialar çıkmıştı.

İKİLİ INSTAGRAM'DA AŞKLARINI İLAN ETTİ

Daha önce de genç modacısı Semih Doğruer'le aşk yaşadığı iddia edilen Bülent Ersoy'un sosyal medya paylaşımları ve yorumları kafaları karıştırdı. Ersoy, Instagram hesabından Doğruer'le fotoğrafını paylaştı ve fotoğrafa "Tasarımcı ve erkek arkadaşı… Seviyorum üstad. İyi günler" notunu düştü. Doğruer de kendi hesabından aynı fotoğrafı paylaştı. Ersoy, bu fotoğrafa yorum yapmayı ihmal etmedi ve "Aşkım, hayatım, öpücük" yorumunda bulundu.



İşte Bülent Esoy'un o paylaşımı: