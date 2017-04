Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

24 yaşındaki oyuncu Neslihan Atagül yeni dövmesinin fotoğrafını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Dövme işlemi zaten acılı bir işlemken bir de dövmeyi dudağının içine yaptıran güzel oyuncunun cesaretiyle herkesi kendine hayran bıraktı.

NESLİHAN ATAGÜL, EŞİNE BÜYÜK BİR JEST YAPTI

Neslihan Atagül, dudağının içine yaptırdığı K harfi dövmesinin fotoğrafına geçen yaz evlendiği eşi Kadir Doğulu'yu etiketledi. Neslihan Atagül dövme fotoğrafının altına Sade'in Love Is Found (Aşk bulundu) şarkısının "I know my eyes already like you" (Biliyorum gözlerim çoktan sevdi seni) sözünü yazdı.



İşte Neslihan Atagül'ün o paylaşımı: