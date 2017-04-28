Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, Elazığlı şehitlerin ailelerinin bir araya geldiği bir organizasyona katıldı. Burada bir şehit çocuğuyla fotoğraf çekilen Kaynarca, Instagram hesabından paylaşım da yaptı.

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