Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, Elazığlı şehitlerin ailelerinin bir araya geldiği bir organizasyona katıldı. Burada bir şehit çocuğuyla fotoğraf çekilen Kaynarca, Instagram hesabından paylaşım da yaptı.
Oktay Kaynarca şehit oğluyla çekilen fotoğrafını paylaştı
28.04.2017 - 12:12 | Son Güncelleme: 28.04.2017 - 12:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, şehit ailelerinin bir araya geldiği organizasyona katıldı. Burada bir şehit çocuğuyla fotoğraf çekilen Kaynarca, Instagram'dan paylaşım yaptı.
Etiketler : Oktay Kaynarca,
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