Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

27 Nisan Perşembe günü evinde hayatını kaybeden Erdoğan Çakıcı, Eskişehir Hacı Alibey Caminde kılınan cenaze namazını ardından Asri Mezarlığa defnedildi. Cenazesine Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, ailesi ve yakınları katıldı.

Yeşilçam’da 30’dan fazla filmde hem oyuncu hem de yapımcı olarak görev alan usta sanatçı, yaptığı bir açıklamada, Fatma Girik’i Yeşilçam ile tanıştırdığını, ayrıca Cüneyt Arkın’ı da İstanbul’a götürerek sinemayla buluşmasını sağladığını söylemişti.



ERDOĞAN ÇAKICI KİMDİR?

1936 yılında Eskişehir’de dünyaya geldi. İlkokuldan sonra Eskişehir Sanat Okuluna başladı. Ancak ikinci sınıftayken ayrılıp Kuleli Askeri Lisesine kaydoldu. Buradaki eğitimini de üçüncü yılında yarıda bırakarak Eskişehir Ticaret Lisesinde devam etti. Mezun olduktan sonra Eskişehir İktisadi Ticari İlimler Akademisinde yüksek öğretimine başladı. Lise de öğrenciyken Yeşilçam ile tanıştı. İlk filmini 1954 yılında Suphi Kaner’in yönettiği ‘Mapushane Çeşmesinde başrol alarak gerçekleştirdi. Ağabeyi Zeki Çakıcı ile birlikte 1952 yılında ‘Çan Filim Şirketini kurdular.

1957 yılında “Acı Günler”, 1959’da “Kara Sevdalı Yârim”, 1960’da ‘İçimizden Biri” ve “Köyde Bir Kız Sevdim” filmlerinde oynadı. 1962 yılında çekilen “Beni Anneme Götür” filminin başrol oyuncusu idi. Bunların dışında diğer film şirketlerince çekilen 1961’de “Sepetçioğlu” filmi ile 2004’de TV Dizisi olarak çekilen “Kanayan Yara-Bosna Mavi Karanlıkta” dizilerinde rol aldı.

1958’de ağabeyi ile birlikte kurdukları film şirketinin çektiği kendisinin de rol aldığı “İstiklal Uğrunda” adlı film dönemin sansürüne takıldı. Bu filmde Fatma Girik’i. 1960 yılında da Türkan Şoray’ı ilk kez beyaz perde ile buluşturdu. Türkan Şoray’ı “Köyde Bir Kız Sevdim” filmde figüran olarak oynattı. Erol Taşı’da “Erol Taş” yapan filmlerde oynattı.

'Malkoçoğlu' olarak da bilinen Eskişehir’in evladı Cüneyt Arkın’ı da İstanbul’a götürerek sinemayla buluşturdu. 50 sene boyunca boks, basketbol, voleybol, atletizm dallarında önce sporcu daha sonra ulusal hakemlik yaptı. 12-10 Mayıs 2015 tarihleri arasında Eskişehir’de düzenlenen, ‘17’nci Uluslararası Eskişehir Film Festivalinde, sinemaya verdiği emeklerinden dolayı “Sinema Emek Ödülü” verildi.