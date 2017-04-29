Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İbrahim Erkal, ailesinin talebi üzerine ileri tetkik ve tedavilerinin yapılabilmesi amacıyla bu Sabah saatlerinde bulunduğu özel hastaneden alınarak Ümraniye eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Nakil sonrasında yapılan ilk değerlendirmede, Erkal'ın bilincinin kapalı, tansiyon ve nabız gibi hayati fonksiyonlarının düzensiz olduğunun tespit edildiği öğrenildi.

Sanatçının sağlık durumu sonucu medikal tedavisinin yoğun bakım şartlarında sürdürülmesine karar verilirken, şu an için ek bir cerrahi girişim planlamasının bulunmadığı ve Erkal'ın yakınlarının da konuya ilişkin bilgilendirildiği öğrenildi.

İbrahim Erkal, 12 Nisan'da evinin otoparkında baygın halde bulunmuş, önce bir kamu hastanesine, ardından da bir özel hastaneye götürülmüştü. Yapılan tetkiklerinde ciddi bir beyin kanamasının olduğu tespit edilen ve ameliyatta alınan Erkal'ın tedavisi, yoğun bakım şartlarında gerçekleştirilmişti.