Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İmirzalıoğlu, 2 yıl önce Marmaris Selimiye’de denize sıfır olan iki dönüm araziyi 1 milyon 700 bin liraya aldı. Ünlü oyuncu, arazideki eski binayı yıkarak yaklaşık 500 bin TL’ye iki katlı taş ev yaptırdı. Evi de İstanbullu bir iş adamına 5 milyon 500 bin liraya sattı. Evin yeni sahibi, konuta kiralık ilanı astı. İmirzalıoğlu, böylece yaklaşık 3,3 milyon TL kâr elde etti. Sık sık gittiği köye satışın ardından artık uğramayan yakışıklı jönün, yeni yatırım yeri olarak Selimiye’ye 5 kilometre mesafedeki Bozburun’u seçtiği iddia edildi. Geçmişte İstanbul’un tarihî semtlerindeki eski binaları restore edip pazarlayan Kenan İmirzalıoğlu, geçen hafta Tekirdağ Çerkezköy’de 10 dönüm tarla almıştı.