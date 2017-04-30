Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’de düzenlenen “Tribeca Festivali”nin 25. yılı olması münasebetiyle “Rezervuar Köpekleri” filmi yeniden gösterildi. Gösterim öncesi kırmızı halı törenine filmin yönetmeni Quentin Tarantino ve oyuncuları Steve Buscemi, Michael Madsen, Harvey Keitel ve Tim Roth katıldı. Ekibin yıllara yenik düşmüş hali hayranlarını şaşırttı. 90’lı yıllara damgasını vuran “Rezervuar Köpekleri”, Quentin Tarantino’nun ilk uzun metrajlı filmi. Beyazperdenin “Kült” listesinde ilk sıralarda yer alan yapım, orijinal bir soygun hikâyesini konu alıyor.

