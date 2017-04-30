ABD’de düzenlenen “Tribeca Festivali”nin 25. yılı olması münasebetiyle “Rezervuar Köpekleri” filmi yeniden gösterildi. Gösterim öncesi kırmızı halı törenine filmin yönetmeni Quentin Tarantino ve oyuncuları Steve Buscemi, Michael Madsen, Harvey Keitel ve Tim Roth katıldı. Ekibin yıllara yenik düşmüş hali hayranlarını şaşırttı. 90’lı yıllara damgasını vuran “Rezervuar Köpekleri”, Quentin Tarantino’nun ilk uzun metrajlı filmi. Beyazperdenin “Kült” listesinde ilk sıralarda yer alan yapım, orijinal bir soygun hikâyesini konu alıyor.
25 yıl sonra tekrar bir araya geldiler
30.04.2017 - 07:15 | Son Güncelleme: 30.04.2017 - 07:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tribeca Film Festivali’nde objektiflere poz veren “Rezervuar Köpekleri”nin kadrosu görenleri duygulandırdı.
ABD’de düzenlenen “Tribeca Festivali”nin 25. yılı olması münasebetiyle “Rezervuar Köpekleri” filmi yeniden gösterildi. Gösterim öncesi kırmızı halı törenine filmin yönetmeni Quentin Tarantino ve oyuncuları Steve Buscemi, Michael Madsen, Harvey Keitel ve Tim Roth katıldı. Ekibin yıllara yenik düşmüş hali hayranlarını şaşırttı. 90’lı yıllara damgasını vuran “Rezervuar Köpekleri”, Quentin Tarantino’nun ilk uzun metrajlı filmi. Beyazperdenin “Kült” listesinde ilk sıralarda yer alan yapım, orijinal bir soygun hikâyesini konu alıyor.
Etiketler : Tribeca Film Festivali,Rezervuar Köpekleri,oyuncu,kadro,Quentin Tarantino,Steve Buscemi,Michael Madsen,Harvey Keitel,Tim Roth katıldı,
469013 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/469013.aspx
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