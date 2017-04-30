Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Gündeş, eğlence dünyasının lokomotifi durumundaki Günay Restaurant'da tüm sezon boyunca full çekti. Rezervasyonlar günler, hatta aylar öncesinden doldu. Günay'da 22 kez sahneye çıkan Gündeş, şimdiden 2018 için birçok anlaşmaya imza attı.

ÜÇ SAAT SÖYLÜYOR



Sanatçı, çıktığı her konserden yaklaşık 100 bin lira kazandı. Bu da toplamda yaklaşık 2 milyon 200 bin lira kazanç elde ettiğini gösteriyor. Her konserde üç saat kaldığı sahnede 50 şarkı okuyan sanatçı, giydiği kıyafetlerle de göz doldurdu.

RAKAMLARLA EBRU GÜNDEŞ



HER GECE 50 ŞARKIDAN TOPLAM 1100 ESER SESLENDİRDİ

TOPLAM 66 SAAT SAHNEDE KALDI

22 KONSERDE 30 FARKLI KOSTÜM GİYDİ

HER HAFTA 400 KİŞİDEN TOPLAM 8 BİN 800 KİŞİYE SESLENDİ

Sabah/ Özlem Avcı