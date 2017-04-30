Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hadise, Maldivler'de Velaa Private Island Resort'un en pahalı villasında 4 gün kaldı.Dubai'de 7 yıldızlı ünlü otel Burj al Arab'ın 780 metrekarelik kral dairesinde konakladı. Sadece 2 otele 675 bin TL verdi. Toplam gider 800 bin TL'yi geçti.

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